Economia 'Objetivo é tirar a Azul da ponte aérea', diz presidente da companhia Plano das companhias é quebrar a Avianca e evitar que concorrente entre em Congonhas, afirma John Rodgerson

A entrada de Gol e Latam na disputa pela Avianca Brasil, em recuperação judicial, é apenas uma estratégia para tirar a Azul da jogada e impedi-la de crescer no aeroporto de Congonhas (SP), o mais disputado do País, segundo o presidente da Azul, John Rodgerson. "Elas vão quebrar uma empresa para evitar que a gente faça a ponte aérea", disse. A Azul havia oferecido US$ 1...