Economia O setor público consolidado apresentou déficit primário de R$ 13,448 bilhões, aponta Banco Central A meta de déficit primário do setor público consolidado considerada pelo governo é de R$ 132,0 bilhões para 2019

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) apresentou déficit primário de R$ 13,448 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Em julho, houve déficit de R$ 2,763 bilhões. O resultado primário consolidado do mês passado ficou perto do teto do intervalo das estimativas de analistas do mercado ...