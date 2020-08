Economia ‘O que tem de novidade no mercado precisa estar na indústria’, diz diretor financeiro da Fieg

As indústrias goianas do setor farmacêutico mantiveram investimentos e ampliaram a produção de alguns medicamentos, conforme ocorreu aumento da demanda puxada pela pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao POPULAR, o diretor financeiro da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Heribaldo Egídio, explica como o segmento se preparou, os desafios para atender o merca...