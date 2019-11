Economia "O povo vai decidir", diz Bolsonaro sobre fusão de municípios com menos de 5 mil habitantes O presidente afirmou que a proposta atinge municípios que estão no "negativo". "E a população vai ter de concordar. Ninguém vai impor nada não", disse

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse na manhã desta quarta-feira (6) que a proposta de fusão de municípios com baixa sustentabilidade financeira não será imposta. "O povo vai decidir", declarou. O governo quer acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total. A sugestão de mudanças na legislação para v...