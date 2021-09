O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 16, um programa de investimento de três anos no Brasil para apoiar veículos de notícias, de todos os tamanhos e regiões, e treinar milhares de jornalistas. Como parte da iniciativa, a empresa assinou acordos comerciais com 20 organizações de notícias, entre elas, veículos do Grupo Jaime Câmara (O POPULAR, Daqui e Jornal do Tocantins).

O CEO do Grupo Jaime Câmara, Breno Machado, destacou sobre a parceria e a relevância de novos modelos de parcerias sustentáveis para valorização do jornalismo. "Nós do Grupo Jaime Câmara estamos animados com essa nova e auspiciosa parceria com o Facebook! O News Innovation Test será uma ótima oportunidade para facilitar ainda mais o acesso ao conteúdo de nossos jornais O Popular, Jornal do Tocantins e Jornal Daqui, e representa um passo importante na direção do reconhecimento do valor do conteúdo jornalístico. O projeto é uma evidência clara de que juntos, podemos encontrar modelos de parcerias sustentáveis, reforçar mutuamente nossos modelos de negócios e contribuir para uma sociedade melhor conectada e informada", comemora Breno Machado.

20 veículos nacionais

No total, 20 organizações de todo o país integram o projeto (Ordem alfabética): A Crítica, A Gazeta, Diários Associados (Correio Braziliense e Estado de Minas), Estadão, Folha de S.Paulo, Grupo Abril (Placar, Super, Veja, Veja Rio, Veja São Paulo e Veja Saúde), Grupo Bandeirantes (BandTV, BandNews, BandNews FM, Rádio Bandeirantes e TV Terra Viva), Grupo GRPCOM (Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná), Grupo Jaime Câmara (Daqui, Jornal de Tocantins e O Popular), Grupo RBS (Diário Gaúcho e GZH), O Antagonista (e Revista Crusoé), Jovem Pan, O Povo, O Tempo, Poder360, Record (Record TV e R7), RedeTV!, SBT (e SBT News), Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (Jornal do Commercio, NE10, Rádio Jornal e TV Jornal) e UOL.

“Estamos comprometidos em apoiar o ecossistema de notícias no Brasil e felizes em anunciar nosso investimento e colaboração contínua com veículos e associações no país. Estamos trabalhando de perto com organizações de notícias para construirmos, juntos, novas oportunidades de conectar pessoas e notícias no Facebook, e sermos aliados nesse momento de grande transformação digital e no desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis de jornalismo”, afirma a diretora de Parcerias de Notícias do Facebook para a América Latina, Claudia Gurfinkel.

Investimento de mais de US$ 2,6 milhões

Para apoiar desde novos veículos digitais a jornais e revistas, o Facebook está trabalhando com associações de imprensa, como a Associação de Jornalismo Digital (Ajor), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ), que juntas representam mais de 200 veículos de imprensa no país, além do International Center for Journalists (ICFJ).

Com elas, o Facebook está desenvolvendo projetos que podem apoiar as organizações de notícias em transformação digital, na criação de modelos de negócios sustentáveis – dentro e fora da plataforma -, no desenvolvimento de novas audiências e no fortalecimento das coberturas jornalísticas ao redor do país.

Parte do investimento de mais de US$ 2,6 milhões irá para fundos de inovação, totalizando até US$ 1,5 milhão, assim como treinamentos e sessões de mentoria com especialistas da indústria.