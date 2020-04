Economia O POPULAR estreia recurso de geolocalização para leitores de Rio Verde Recurso possibilita personalizar capa do portal e agrupar as notícias da região; projeto será ampliado

A partir desta sexta-feira (3), O POPULAR tem uma novidade para os assinantes e os leitores da cidade de Rio Verde. No dia em que completa 82 anos de fundação, o jornal presenteia os moradores dessa região do Estado de Goiás com um recurso no site que facilita a leitura de notícias locais.Utilizando da tecnologia de geolocalização, quem mora em Rio Vede passa a aces...