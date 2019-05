Economia O Popular e CBN Goiânia fazem debate sobre reforma Parceria entre o jornal e a rádio lança projeto de cobertura multiplataforma sobre as mudanças em discussão no Congresso

O Jornal O POPULAR e a Rádio CBN Goiânia dão início nesta segunda-feira (27) ao projeto Previdência em Pauta, que pretende garantir cobertura ampliada da Reforma da Previdência em diferentes plataformas, com entrevistas ao vivo, reportagens nos meios impresso, digital e rádio, além de mesa-redonda com especialistas na área. Um dos temas de maior relevância no País atualme...