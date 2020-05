Economia O impacto da pandemia: confira relatos de como o coronavírus mudou a rotina profissional O POPULAR mostra como profissionais estão lidando com essa fase de transformação, cujos efeitos tendem a ser de longo prazo

A mudança profunda e inesperada foi também rápida. A pandemia, que transformou relações e comportamentos, tem impacto ainda não dimensionado no consumo e no trabalho. Algumas profissões migraram para o home office, muitas vezes com resultados até melhores, graças aos recursos tecnológicos. Mas nos casos que implicavam convívio constante e próximo, o abalo foi maior, exig...