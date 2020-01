Economia 'O grande inimigo do meio ambiente é a pobreza', afirma Guedes Ministro disse também que País perdeu a 'grande onda' da globalização e inovação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, na manhã desta terça-feira, 21, durante o painel "Shaping the Future of Advanced Manufacturing", realizado durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. "Destroem porque estão com fome", justificou o brasileiro. Em outro momento do mesmo evento, ele disse que o...