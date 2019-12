Economia O estúdio de games Wildlife, avaliado em US$ 1,3 bi , se torna o 10° unicórnio brasileiro A empresa tem trajetória discreta até aqui: nasceu com o investimento inicial de US$ 100, na casa dos pais dos Lazarte na capital paulista

O Brasil já pode se gabar de ter mais de dez startups avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão – os chamados unicórnios. Nesta quinta-feira, 5, a empresa de games para smartphones Wildlife Studios se torna a décima empresa a pertencer a este seleto clube. Ao receber uma rodada de aporte de US$ 60 milhões liderada pelo fundo americano Benchmark C...