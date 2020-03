Na na tentativa de conter a propagação do coronavírus deixou muitos trabalhadores informais e autônomos sem renda no País. São vendedores ambulantes, feirantes, manicures, pintores, diaristas e outros profissionais que trabalham hoje para pagar as contas amanhã e que, da noite para o dia, ficaram sem ter como sustentar suas famílias. Eles dizem que até entendem a gravidade do vírus e a necessidade das ações de combate, como o decreto de isolamento do governador Ronaldo Caiado, mas cobram ajuda das autoridades para sobreviver.

Quando o decreto foi publicado, o vendedor de caldo de cana Jorge Milhomem Rodrigues tinha acabado de comprar R$ 1.200 em matéria-prima. A maior parte já se estragou. Sem reservas, ele diz que o pouco dinheiro que tinha no bolso está sendo usado para comprar comida para a família, mas isso só será suficiente para mais alguns dias. “Meu aluguel já está atrasado e não tenho como pagar, assim como as contas de água e luz”, conta. Jorge diz que não terá nem dinheiro para comprar a cana quando o isolamento acabar e puder voltar ao trabalho.

Histórias como a dele se multiplicam pelo Estado. A diarista Hildeneide Brito, de Rio Verde, diz que está muito preocupada com a situação de sua família. Ela e o marido, que é pintor autônomo, dependem do trabalho diário, que já foi reduzido em 95% nos últimos dias, para pagar as contas. “O pouco dinheiro que tínhamos guardamos para comprar comida. A prestação da casa já está atrasada e não teremos como pagar água e luz”, garante. Segundo Hildeneide, a família não tinha qualquer reserva financeira porque o isolamento veio quando eles estavam fazendo uma obra de ampliação da casa. “Sei que o vírus é perigoso, mas precisamos trabalhar para viver”, diz.

A passadeira diarista Conceição de Maria Alves da Luz conta que perdeu todos os cinco trabalhos que tinha durante a semana. Segundo ela, os patrões estão alegando medo de transmissão do vírus, principalmente, porque ela precisa ir para o trabalho de ônibus. “Os ricos foram lá fora e trouxeram o vírus para o Brasil, mas agora eles pensam que os pobres é que irão transmitir para eles”, lamenta Conceição, que garante não possuir nenhuma reserva financeira. “Em uma semana, deixei de ganhar R$ 500. Tenho três filhos para criar praticamente sozinha. Vamos precisar da ajuda do governo”, alerta.

Este também é o drama da manicure Dara Cristina Xavier Lima. Ela conta que atendia oito clientes por dia e, agora, ficou praticamente sem nenhum, pois todas estão com medo da contaminação. “Meu marido já está desempregado há um tempo e até o dinheiro para a comida já está acabando. Aluguel, água e luz nem temos a menor condição de pagar”, conta.



Feiras

O decreto de isolamento publicado pelo governo estadual também determinou o fechamento das feiras livres e especiais. O feirante Iris Pereira Santiago, que vende verduras, diz que já está há 14 dias parado, sem ter reserva financeira e devendo para fornecedores. “Compro e vendo hoje para pagar amanhã”, ressalta. Ele lembra que tinha comprado produtos na Ceasa na véspera do decreto porque, inicialmente, disseram que só as feiras especiais seriam afetadas. Uma parte, ele conseguiu vender para um restaurante, outra fez doação e o restante deixou para o consumo próprio da família nestes dias. “Eu e minha esposa dependemos da feira para viver”, afirma.

O autônomo João Leonei tem uma banca de lingerie na Feira Hippie e lembra que existe toda uma cadeia produtiva por traz de seu trabalho, que inclui fornecedores de matéria-prima, facções, montadores de bancas e até vendedores de marmita na feira. Sem vendas, todos ficaram sem renda depois do isolamento. “Muitos não têm nem como comprovar isso por serem informais. O País já estava numa situação difícil e, agora, vai ficar bem pior”, ressalta. Até voltar ao trabalho, João diz que a saída foi deixar de pagar contas como cartão de crédito e prestação do carro, priorizando apenas a alimentação.

Atualmente, existem 136 feiras livres e 145 feiras especiais em Goiás. O Sindicato dos Feirantes e Vendedores Ambulantes no Estado de Goiás (Sindifeirante) encaminhou um ofício do governador Ronaldo Caiado, pedindo uma reabertura gradual das feiras. O presidente do Sindifeiras, Wellington Mendanha, diz que os cerca de 80 mil feirantes goianos já estão numa situação muito difícil, pois contam apenas com o que ganham no dia de trabalho. “Ainda não tivemos nenhuma resposta do governo. Os informais não podem ficar em casa porque não têm renda fixa”, justifica. Para ele, o governo precisa disponibilizar uma linha de crédito específica para o setor, com condições diferenciadas.

O presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, diz que os feirantes precisam de ajuda financeira do governo, mas lembra que eles não têm como acessas as linhas de crédito oferecidas pela GoiásFomento porque estão negativados ou não possuem as garantias exigidas. “Já temos muita gente passando necessidade e alguns já estão pedindo até cesta básica nos grupos de WhatsApp”, adverte. Ele acredita que será preciso criar uma bolsa auxílio de um salário mínimo para que as 5.575 famílias da feira consigam ficar sem trabalhar. “Temos as ferramentas para fazer este dinheiro chegar às mãos dos que precisam, pois mesmo depois que a pandemia acabar, a crise continuará”.

Enquanto isso, o montador de bancas da feira, que recebia semanalmente, Alan Freitas Gomes, reclama que já não consegue mais pagar as contas de casa, pois a renda da esposa é insuficiente. “Tenho amigos em situação bem pior que a minha. Também estamos com medo da feira não ter clientes quando reabrir. Já penso até em procurar outro trabalho”, lamenta.