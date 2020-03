Economia O drama de goianos à espera do benefício do INSS Enquanto aguardam respostas, muitos segurados têm que recorrer à ajuda de amigos ou de entidades para ter alimento em casa; outros acumulam contas

Enquanto aguarda resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre o pedido de retomada do Benefício de Prestação Continuada (BPC), são doações que têm minimizado as dificuldades enfrentadas por Vilmar Meia Ribeiro dos Santos, de 60 anos. Se não fossem elas, diz, “passaria fome”. Em todo o País, até 29 de fevereiro, havia 1,250 milhão de requerimentos sem an...