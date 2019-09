Economia O cenário atual é mais otimista, porém a expectativa para o futuro piora, mostra Apas Na medição de setembro, o porcentual de empresários otimistas com o cenário atual subiu para 36%, os pessimistas caíram para 21% e os neutros passaram para 43%.

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do Estado de São Paulo (PCS), feita pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), mostrou em setembro aumento do otimismo dos empresários do setor em relação ao cenário atual, mas disparada do pessimismo em relação ao futuro.Em agosto, 30% dos empresários se diziam otimistas quanto à percepção atual do setor, enquanto 23% e...