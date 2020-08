Economia ‘O benefício de R$ 600 pesa na melhor avaliação do presidente’, diz cientista político

A pandemia de Covid-19 afeta mais as pessoas de menor renda e escolaridade, indicam estudos. Nesse contexto, é razoável sustentar-se a hipótese de que a distribuição do auxílio emergencial pelo governo influenciou positivamente a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, analisa o professor Francisco Tavares, da pós-graduação em Direitos Humanos da UFG. ...