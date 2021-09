Economia Nubank lança cartão de crédito para empresas O cartão será entregue gradualmente a 50 mil clientes

O Nubank anuncia nesta quarta (15) o lançamento de seu cartão de crédito para empresas. O cartão será entregue gradualmente a 50 mil clientes. A fintech diz que a primeira etapa do lançamento do produto será de testes para que depois haja a expansão do produto para um grupo maior de empresas. Será possível aos empresários interessados se inscrever em uma list...