Economia Nubank contrata quase 500 profissionais negros em 2021 após polêmica racial De acordo com banco a aceleração de contratações visa atender o aumento da demanda, que tem recebido aproximadamente 40 mil novos clientes por dia

O Nubank vai anunciar nesta quarta (19) que contratou mil novos funcionários neste ano, e 48% deles são pretos ou pardos. Entre os cargos de gerência a participação chega a 51%. O aumento da representatividade de pessoas negras no banco ganhou notoriedade porque carrega no contexto a declaração feita pela cofundadora Cristina Junqueira no ano passado, de que a empr...