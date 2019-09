Economia Novos polos de testes do 5G são preparados pela TIM O objetivo da TIM com essas unidades é testar suas próprias redes, bem como o equipamento de fornecedores

A TIM vai ativar até o fim do ano mais dois polos de testes da tecnologia 5G no Brasil, sendo um deles em São Paulo (SP) e o outro em Campina Grande (PB). A operadora já montou neste ano um ponto em Florianópolis (SC) e outro em Santa Rita do Sapucaí (MG), totalizado quatro núcleos no País. O objetivo da TIM com essas unidades é testar suas próprias redes, bem como o ...