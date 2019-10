Economia Novos iPhones começam a ser vendidos nesta sexta (18) no Brasil; por que eles são tão caros no País? Novo modelo ficou um pouco mais barato do que anterior, mas continua distante da realidade da maioria dos brasileiros

A partir desta sexta-feira, 18, os brasileiros que tiverem pelo menos R$ 5 mil no bolso poderão comprar um dos modelos do iPhone 11, nova versão do smartphone da Apple. O aparelho está mais barato do que no ano passado: em 2018, o modelo mais simples do iPhone XR custava R$ 5,2 mil por aqui. É necessário considerar que dólar saltou da casa dos R$ 3,70 para mais de R$ 4...