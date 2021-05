Economia Novos empresários abrem negócios direto no online De um lado, enquanto as grandes empresas do varejo aproveitam o maior engajamento de seus clientes em suas plataformas digitais para crescer suas estruturas, pequenos empresários precisam fazer uma escolha

A busca por eficiência operacional e a crescente demanda online também começam a impactar os pequenos negócios. De um lado, enquanto as grandes empresas do varejo aproveitam o maior engajamento de seus clientes em suas plataformas digitais para crescer suas estruturas, pequenos empresários precisam fazer uma escolha. Ou tentam equilibrar as contas fixas de um pon...