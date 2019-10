Economia Novo shopping de Goiânia oferece mil vagas de emprego; veja como se inscrever Currículos podem ser cadastrados em site entre os dias 11 e 18 de outubro

O Shopping Gallo, que será inaugurado no próximo dia 30 (quarta-feira), na região da 44, em Goiânia, inicia nesta sexta-feira (11) o cadastro de currículos para cerca de mil vagas de emprego. De acordo com a empresa, os primeiros 200 currículos selecionados para a área comercial vão ganhar capacitações gratuitas. As oportunidades são para atendente, vendedor, caixa, ...