Economia Novo salário mínimo dá para comprar duas cestas básicas e mais 1 kg de carne Segundo o IBGE, a renda média mensal de 60% dos trabalhadores brasileiros — o correspondente a 54 milhões de brasileiros empregados com carteira assinada ou na informalidade — foi menor que um salário mínimo em 2018

Com o novo salário mínimo de R$ 1.045 que vigorará a partir de fevereiro é possível comprar duas cestas básicas (R$ 1.013) e mais um quilo de carne (R$ 31.52) por mês. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta básica em São Paulo custava, em média, R$ 506,50 em dezembro. O valor consid...