Novo projeto de lei pode obrigar ricos a pagar multa de trânsito de mais de R$ 40 mil

Um novo Projeto de Lei poderá fazer com que multas possam ser multiplicadas por até 14 vezes para quem tem rendas mais altas. Chegando a mais de R$ 40 mil. O PL de número 2994/2019 é de autoria do deputado federal Israel Batista (PV/DF). Se o PL for aprovado, quem tem renda líquida acima de 20 salários mínimos mensais (R$ 19.080) pagaria as multas mais altas....