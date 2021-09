Economia Novo presidente da GM anuncia retorno da manufaturação de carros em dois turnos Santiago Chamorro diz acreditar em crescimento nas vendas no próximo ano

Santiago Chamorro saiu do Brasil em meio a uma crise econômica e retornou em outra, mas tenta manter o foco no futuro. Em sua volta à presidência da General Motors na América do Sul, o executivo colombiano anunciou nesta quarta (22) a retomada da produção em dois turnos e diz acreditar em crescimento no próximo ano, apesar dos problemas com o fornecimento de peças. A fábric...