Economia Novo indicador de emprego do Itaú reforça críticas a Caged e Pnad Para o banco, as mudanças metodológicas explicam parcialmente as diferenças nos postos de trabalho, uma vez que mais tipos de emprego passaram a ser considerados na estatística

Com os questionamentos de especialistas em torno dos dados de emprego observados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, e na Pnad Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Itaú elaborou seu próprio indicador para o mercado de trabalho formal. O novo índice reforça as principais críticas feitas...