Economia Novo fundo de renda fixa é opção para pequeno investidor O ETF IMA-B, que estreou na Bolsa esta semana, permite aplicar com uma taxa de administração de 0,25% ao ano e liquidez imediata

Os pequenos investidores passam a contar com mais uma opção de aplicação no mercado financeiro. O fundo de renda fixa com cotas negociadas em bolsa Exchange Traded Fund (ETF IMAB-11), do Tesouro Nacional, que aplica em títulos corrigidos pela inflação, estreou esta semana na B3, com a atratividade de ter uma taxa de administração mais baixa, de apenas 0,25% ao ano. A possi...