Economia Novo decreto libera salões de beleza e construções Estado autoriza a retomada gradual de mais setores da economia; segundo o governo, flexibilização ocorre de acordo com plano estratégico e critérios rígidos a serem seguidos

Apesar do novo decreto do governo estadual flexibilizar a retomada gradual da atividade de mais setores da economia em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirma que o isolamento social prossegue no Estado. Em coletiva de imprensa para apresentar as novas regras previstas para o enfrentamento ao coronavírus em Goiás, na manhã de ontem, no Palácio das Esmeralda...