Economia Novo decreto de Rio Verde vai permitir retorno de atividades econômicas Flexibilização irá durar 15 dias. Depois deste período, medidas serão enrijecidas novamente. Até nesta quinta-feira (18), cidade contava com 3.884 casos confirmados da doença

A prefeitura de Rio Verde publicou nesta sexta-feira (19) um decreto que permitirá o retorno de diversas atividades econômicas. O novo documento terá validade de 30 dias e permitirá uma flexibilização das atividades pelos primeiros 15 dias e depois o retorno a medidas mais rígidas pelos 15 dias restantes. Até nesta quinta-feira (18), a cidade contava com 3.884 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O prefeito da cidade, Paulo do Vale, explica que depois do prim...