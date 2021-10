Economia Novo cálculo mostra que perda de Goiás com ICMS será de R$ 1,98 bilhão Valor equivale ao preço da Celg T, vendida na quinta-feira (14) para a EDP Brasil

Novo cálculo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) divulgado nesta sexta-feira (15) indica que o Estado de Goiás poderá perder R$ 1,98 bilhão por ano de arrecadação com a mudança no cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis aprovada na Câmara dos Deputados na noite d...