Economia Novo aporte do Nubank deve aumentar concorrência no sistema financeiro Instituição digital chegou a ultrapassar Banco do Brasil e XP em valor de mercado

O aporte bilionário no Nubank, recheado de nomes de peso do mercado financeiro, como o mega investidor Warren Buffett e o gestor Luis Stuhlberger, do Fundo Verde, coloca a descentralização do sistema bancário brasileiro em outra perspectiva. A leitura é que a aposta em um negócio com características tão peculiares quanto as do Nubank sinaliza que o mercado local ...