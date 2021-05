Economia Nove em cada 10 criticam novo auxílio e maioria diz faltar dinheiro para sobreviver Entre os que receberam o benefício em 2020, quase 90% consideram o valor deste ano insuficiente

Quase nove entre cada dez brasileiros avaliam que o valor do novo auxílio emergencial pago pelo governo federal é insuficiente, segundo pesquisa Datafolha realizada nesta semana, entre os dias 11 e 12 de maio. Significativamente menor na comparação com o que foi disponibilizado em 2020, a nova rodada do auxílio, prevista para o período entre abril e agosto, é cons...