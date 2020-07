Economia Nove cidades do Entorno terão lockdown no fim de semana Prefeitos decidiram que o comércio deve fechar totalmente no sábado (a partir das 15h) e domingo; medida é alternativa ao decreto 14x14 do governo estadual

Nove cidades do Entorno do Distrito Federal decidiram proibir todas as atividades sociais e econômicas nos fins de semana, com o objetivo de conter o aumento do número de casos de Covid-19 na região. A medida, conhecida como lockdown, deve ser adotada em Cocalzinho, Padre Bernardo, Valparaíso de Goiás, Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, C...