Economia Novas empresas devem se instalar no Daia até o fim do ano Ampliação do distrito abrigará mais 60 empreendimentos, mas isso ainda pode depender da resolução de problemas de infraestrutura

A ampliação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) deve começar a receber novas empresas até o fim deste ano. A expectativa da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) é que cerca de 60 novas empresas se instalem do distrito, que recebeu uma área adicional de mais de 1,1 milhão de metros quadrados do Estado e está em fase de aprovação de projetos...