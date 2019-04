Economia Nova safra pode contribuir para redução do valor na bomba

A safra sucroenergética começou oficialmente ontem e dez usinas devem estar em pleno funcionamento a partir de hoje. A expectativa é de que a maior oferta de etanol no mercado faça com que os preços diminuam nas bombas. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha, a última safra terminou no fim do a...