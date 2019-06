Economia Nova mineradora deve começar a explorar concentrado de terras raras em Minaçu A Serra Verde anuncia que investirá US$ 150 milhões para explorar concentrado de terras raras e gerar 360 empregos diretos

Depois do anúncio da demissão dos 281 funcionários da mina de amianto Cana Brava, da Sama Minerações, Minaçu recebeu ontem uma boa notícia. A mineradora Serra Verde deve começar a explorar o concentrado de terras raras, mineral utilizado em produtos de alta tecnologia, até o início de 2021 na região, num investimento de US$ 150 milhões e com geração de 360 empregos d...