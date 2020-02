Economia Nova linha de crédito para construtoras promete movimentar o setor em Goiás Opção de empréstimo da Caixa Econômica Federal será baseada no IPCA e entra em vigor nesta segunda-feira (17)

Entra em vigor nesta segunda-feira (17) a nova linha de crédito para empresas do setor da construção civil lançada pela Caixa Econômica Federal na quarta-feira (12). Ela será baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, considero a inflação oficial do País) e atenderá apenas pessoas jurídicas. A novidade promete movimentar o setor da construção civil no Est...