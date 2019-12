Economia Nova lei traz desafios a empresas A partir de agosto de 2020, o controle dos dados pessoais será mais rigoroso; cidadão terá direito de saber da finalidade de uso

Em agosto de 2020, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018, que garante ao cidadão o direito de ser informado sobre a finalidade específica do uso de suas informações e proíbe o uso indiscriminado de dados pessoais. As empresas terão de prestar esses esclarecimentos e ter maior controle no tratamento de dados para evitar vazamentos que ...