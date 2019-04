Economia Nova lei de saneamento avança no Congresso As mudanças pretendidas pelo governo para a área de saneamento ganharam novo impulso

As mudanças pretendidas pelo governo para a área de saneamento ganharam novo impulso ontem com a apresentação do relatório da Medida Provisória 868, que altera o marco legal do setor. A expectativa é que o texto seja votado no dia 7 de maio na comissão mista para então seguir ao plenário da Câmara. O tema é acompanhado com grande expectativa tanto por governadore...