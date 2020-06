Economia Nova lei cria ambiente para venda de ações da Saneago Economistas afirmam que incentivo à participação da iniciativa privada no setor de saneamento pode ajudar nas negociações

O novo marco regulatório do saneamento básico abriu o setor para maior participação da iniciativa privada, com a obrigatoriedade de processo licitatório para a contratação do serviço. Economistas e analistas do mercado financeiro afirmam que o ambiente deve influenciar de forma indireta, mas positiva, a venda de 49% das ações da Companhia Saneamento de Goiás S/A, a Sa...