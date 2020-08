Economia Nova gasolina causa aumento no preço em Goiânia e litro é vendido por até R$ 6,59 Na capital, o menor preço do combustível após a adoção das novas especificações, de acordo com aplicativo da Secretaria da Economia, é de R$ 3,85

Na segunda-feira (3), as novas especificações da gasolina automotiva passaram a ser obrigatórias. Com isso, nesta quarta-feira (5), foi possível ver em Goiânia um aumento do preço do litro do combustível, que varia de R$ 3,85 até R$ 6,59 na capital. A variação dos preços pode ser conferida no aplicativo E-ON da Secretaria de Estado da Economia de Goiás. Ainda em Goi...