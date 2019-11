Economia Nova divisão do fundo eleitoral beneficia DEM e 'nanicos' Legenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, receberá 7% a mais para a campanha municipal do ano que vem

Os novos critérios de distribuição do fundo eleitoral, vigentes desde setembro, beneficiaram o DEM e sete partidos nanicos. A legenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, receberá 7% a mais para a campanha municipal de 2020 do que levaria se fossem aplicadas as mesmas regras de 2018. A principal mudança é que agora a lei estabelece claramente que quase dois terços...