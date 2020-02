Economia Nova denúncia do MP-GO diz que Borges Landeiro desviou fazendas e lavou R$ 4 milhões As investigações apontaram que o Grupo Borges Landeiro ingressou com pedido de recuperação judicial alegando dívidas de R$ 250 milhões, no entanto, somente o patrimônio em fazendas da empresa é superior a R$ 600 milhões

Na tarde desta quinta-feira (27), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) faz uma nova denúncia com dois crimes relativos a primeira etapa da Operação Máfia das Falências, cometidos pela organização criminosa contra credores do Grupo Borges Landeiro. De acordo com os promotores de Justiç...