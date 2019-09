Economia "Nova CPMF" derruba secretário da Receita, Marcos Cintra A permanência de Marcos Cintra se tornou insustentável, diante das reações negativas do Congresso à antecipação da proposta de criação da contribuição sobre pagamentos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu nesta quarta-feira o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, pela rejeição do Congresso à proposta de reforma tributária, que inclui a criação de um novo tributo nos moldes da extinta CPMF. Segundo apurou o Estado, a permanência do secretário se tornou insustentável, diante das reações negativas do Congresso à ante...