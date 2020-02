Economia Nova atualização do Instagram permite saber quem mais aparece no seu feed Para conferir o recurso, é necessário ter a versão mais atualizada do Instagram no Android ou iOS

Agora é possível saber não só quem marca mais presença no seu Instagram como editar quem você quer que apareça durante a rolagem do feed. Isso, porque o aplicativo de fotos lançou uma atualização nesta quinta-feira, 6, que permite que esse recurso seja acessível ao usuário. Além disso, as novidades também incluem a lista dos contatos com os quais você menos i...