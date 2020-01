Economia Nova alta no preço dos combustíveis coincide com fim de férias Maior valor cobrado pelo etanol teve elevação de 2,2% em postos da capital e puxou também o custo do litro da gasolina; Sindiposto fala em recomposição de preços

Com o fim das férias escolares esta semana, o preço dos combustíveis aumentou em Goiânia. A maior demanda, por conta do período de retorno das famílias à rotina, faz os donos de postos tradicionalmente elevarem os valores nesta época. Mas, desta vez, o consumidor sentiu a maior diferença no etanol. Ontem, o litro era encontrado por até R$ 3,67, o que representa alta de 2,22% (...