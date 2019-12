Economia Nova alíquota para o arroz começa a vigorar nesta segunda-feira Empresários dizem que ainda esperam uma mudança do governo sobre a redução na taxa para empresas de outros Estados

Apesar do decreto que reduz a alíquota de ICMS sobre a comercialização de arroz no Estado ter entrado em vigor nesta segunda-feira, as indústrias que beneficiam o produto em Goiás dizem que ainda esperam uma mudança de posicionamento por parte do governo. Com a redução de 17% para 7% na alíquota praticada para o arroz beneficiado dentro ou fora do Estado, o governo estad...