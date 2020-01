Economia Nova adesão de empresas ao Simples Nacional vai até 31 de janeiro Milhares de empresas excluídas do regime no ano passado devido a débitos vão poder retornar, desde que estejam regularizadas junto à União

As micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples Nacional em 2019 têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizarem suas pendências e fazerem uma nova adesão ao regime. Ao todo, as micro e pequenas empresas deviam R$ 21,5 bilhões ao Simples Nacional no ano passado. Este prazo também se aplica aos empresários que pretendem aderir ao regime pela primeira v...