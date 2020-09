Economia Nota de R$ 200 entra em circulação; confira imagens O Banco Central divulgou imagens da cédula, que traz o lobo-guará como personagem

A nova nota de R$ 200 entrou oficialmente em circulação nesta quarta-feira (2). O Banco Central divulgou imagens da cédula, que traz o lobo-guará como personagem. Serão produzidas 450 milhões de unidades até o fim do ano, o equivalente a R$ 90 bilhões. ​ Em 2001, o BC fez uma enquete com a população com uma lista de animais em extinção para que elas es...