Economia "Nos preparamos para o pior", diz Bolsonaro sobre vitória da esquerda na Argentina Ao se referir à derrota do aliado na América do Sul, Bolsonaro identificou como "erro" o distanciamento de Macri do movimento conservador

O presidente Jair Bolsonaro disse não pretender romper relações com a Argentina após a vitória de Alberto Fernandez, representante da esquerda, nas eleições no último domingo, mas espera que o lado de lá continue com as mesmas práticas de Mauricio Macri - abertura, liberdade econômica e respeito às cláusulas democráticas do Mercosul. &...