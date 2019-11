Economia Nos Estados Unidos, Tereza Cristina busca reabertura de mercado americano para carne brasileira A ministra da Agricultura, se encontra na próxima quarta-feira (20), com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se encontra na próxima quarta-feira, 20, com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue. A reunião foi agendada nos últimos dias, depois de os americanos terem imposto uma nova frustração ao pleito brasileiro de conseguir a reabertura do mercado dos EUA para a importação de carne bovina in natura. No encont...