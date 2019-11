Economia Norte-Sul passa por vistoria e operação pode atrasar Empresa faz vistoria em todo o trecho, do Tocantins a São Paulo; se identificar problemas, transporte deve ficar só para 2020

A assinatura do contrato de concessão dos tramos central e sul da Ferrovia Norte-Sul (FSN) com a Rumo foi celebrado em julho com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do governador Ronaldo Caiado (DEM) em Anápolis. Na ocasião, a expectativa era de que após cinco anos de espera finalmente o transporte de carga pudesse ser realizado de forma frequente e a partir dest...